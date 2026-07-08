В селе Черновка под Новосибирском восстановили водоснабжение

Местным жителям ограничили подачу холодной воды. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Кочковском районе Новосибирской области после вмешательства прокуратуры возобновили подачу воды в селе Черновка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Жительница села обратилась в надзорное ведомство с жалобой на перебои с питьевой водой. Прокуратура района проверила, как работает система центрального водоснабжения. Выяснилось, что в июне 2026 года на водопроводной сети случилась авария. Из-за этого местным жителям ограничили подачу холодной воды.

Прокуроры взяли ситуацию на контроль и сопровождали устранение последствий. В итоге аварию ликвидировали, и водоснабжение в селе восстановили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX