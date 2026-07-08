Пропавшего 17-летнего подростка нашли в Новосибирской области

В ближайшее время подростка допросят, чтобы узнать обстоятельства исчезновения. Фото: СУ СК России по Новосибирской области.

В Новосибирской области найден живым 17-летний подросток, пропавший 3 июля в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело. В поисках участвовали криминалисты регионального следственного управления Следственного комитета и сотрудники полиции.

К настоящему времени местонахождение подростка установлено. В ближайшее время его допросят, чтобы узнать обстоятельства исчезновения.

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