Лето с толком: «Ростелеком Лицей» запустил бесплатные онлайн-интенсивы для школьников

Фото: ПАО «Ростелеком»

Программа каждого курса включает короткие видеоуроки, текстовые конспекты, практические задания, а также возможность онлайн-общения с куратором и «однокурсниками». Материалы будут доступны на платформе до 31 августа 2026 года.

Слушатели онлайн-интенсива «Создание кода с помощью нейросетей» освоят базовые принципы работы с искусственным интеллектом, научатся создавать HTML-код и работать с языком стилей CSS, а также смогут разработать собственное веб-приложение, которое по окончании курса будет опубликовано в популярной социальной сети для программистов GitHub.

Второй летний интенсив посвящен цифровому творчеству. Подростки погрузятся в мир дизайна, научатся понимать композицию и работать с цветом. По итогам курса каждый слушатель соберет портфолио из трех работ: самостоятельно нарисованный персонаж в графическом редакторе Krita, собственный стикерпак, а также сверстанный постер.

Каждый курс состоит из десяти интерактивных уроков продолжительностью 10–15 минут. Их преподаватели - профессиональные разработчики, художники и дизайнеры. Программа одного интенсива рассчитана на две недели, однако подросток может выбрать комфортный для себя темп обучения, не превращая каникулы во «вторую школу».

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:

- Цифровые навыки становятся все более востребованными, и мы стремимся помочь молодым людям освоить их уже сейчас. Летние онлайн-интенсивы «Лицея» - это продолжение нашей работы по развитию цифровых компетенций, которую мы начали весной 2026 года. Тогда мы разместили на платформе 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям и увидели огромный интерес со стороны подростков. Новые бесплатные курсы - это не просто лекции, а возможность создать первые реальные проекты, которые, возможно, станут началом большого пути.

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«Ростелеком Лицей» - образовательная онлайн-платформа, которая включает в себя курсы как по школьной программе для учеников 1–11 классов, так и по развитию цифровых навыков. Всего на платформе размещено более 5 000 обучающих материалов, тестов и интерактивных заданий. (18+)

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