В Новосибирской области за сутки потушили 17 пожаров

В регионе сохранится аномально жаркая погода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за прошедшие сутки потушили 17 техногенных пожаров. Также спасатели выезжали на 8 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На контроле ведомства остается обстановка с техногенными пожарами, дорожно-транспортными происшествиями и безопасность людей на водных объектах. Кроме того, по прогнозам синоптиков, с 8 по 10 июля местами в регионе сохранится аномально жаркая погода.

Температура воздуха днем может достигать 30 градусов и выше.

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