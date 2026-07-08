В Новосибирске продают седан Buick Electra 1959 года выпуска за 2 млн

Машина находится на ходу. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на одном из популярных интернет-сайтов появилось объявление о продаже редкого американского автомобиля. Речь идет о седане Buick Electra 1959 года выпуска с автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом 6 литров мощностью 254 лошадиные силы.

Машина имеет задний привод, черный кузов и левый руль. Пробег автомобиля составляет 50 тысяч километров, по документам у него два владельца. Продавец указывает, что автомобиль не был в авариях, оригинальный ПТС в наличии. Под капотом установлен контрактный двигатель 1UZ, сделан полный свап вместе с автоматической коробкой, навесным оборудованием, тормозами и другими узлами.

В объявлении подчеркивается, что машина на ходу. Цена раритетного седана — 2 миллиона рублей.

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