Мэр Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днем семьи, любви и верности

В честь праздника в городе организовали мероприятия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Мэр Максим Кудрявцев обратился к жителям с поздравлениями. Он назвал семью главной ценностью для каждого человека и подчеркнул, что именно близкие дают опору в непростое время.

Градоначальник отметил, что основу Новосибирска составляют крепкие союзы — от пар, проживших вместе более пятидесяти лет, до молодых супругов и многодетных родителей. По его словам, задача властей — создавать комфортную среду для семей с детьми.

В честь праздника в городе организовали мероприятия, где горожане могут провести время вместе. Мэр пожелал новосибирцам тепла, спокойствия и не забывать говорить близким важные слова.

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