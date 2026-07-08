Новосибирца оштрафовали на 600 тысяч за незаконную охоту на косуль

Разрешения на добычу зверей у него не было. Фото: прокуратура Новосибирской области

Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, который охотился без разрешения. Застреленных сибирских косуль мужчина разделывал прямо в поле и перевозил в село. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что 42-летний новосибирец в ноябре 2025 года передвигался на снегоболотоходе по охотничьим угодьям в Доволенском районе. Разрешения на добычу зверей у него не было. Заметив группу косуль, мужчина выстрелил в них из охотничьего ружья ИЖ-27ЕМ.

Таким образом он незаконно добыл четыре взрослые особи. Тушки он разделал прямо на месте и вывез на усадьбу одного из сел в том же районе. Там его и заметили государственные охотничьи инспекторы.

Своими действиями охотник нанес природе ущерб на сумму 640 тысяч рублей. В суде он полностью признал вину и сам возместил этот ущерб.

Судья назначил мужчине наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права заниматься охотой на полтора года. Оружие, из которого он стрелял, конфисковали в пользу государства.

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