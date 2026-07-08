Колледж, школы, поликлиника: фракция «Единая Россия» ознакомилась с ходом работ на объектах народной программы в Новосибирске

Фото: Мария БОЙКО

Депутат Госдумы Виктор Игнатов оценил ход строительства поликлиники №16 и ремонт школ №40 и №187 в Ленинском районе.

Капитальный ремонт школы № 40 включает замену кровли, перекрытий и утеплителя, обновление входных групп, лестниц и дверей, полную замену инженерных сетей (отопление, вода, электрика), а также внутренние отделочные работы и модернизацию систем оповещения. Завершить ремонт планируют до конца сентября 2027 года.

В школе № 187 полностью реконструировали спортзал, душевые и санузлы, восстановили крыльцо и отремонтировали коридор, обновили крышу, выполнили монтаж слаботочных систем. Вокруг школы провели благоустройство: снесли аварийные деревья, заменили асфальт вокруг здания, отремонтировали уличное освещение и подсветку хоккейной коробки.

Депутат Госдумы Виктор Игнатов. Фото: Мария БОЙКО

После осмотра школьного стадиона, «партдесант» пришел к выводу, что необходимо заменить щебеночное покрытие на более современное.

- Мы обсудили возможность финансирования из бюджета города доработку этой спортивной площадки. По нашей просьбе мэрия разработает проектно-сметную документацию. Затем будет разыгран конкурс, и есть уверенность, что в 2027 году на доводку стадиона будут выделены соответствующие средства, - подчеркнул Виктор Игнатов.

Депутат Госдумы Олег Иванинский (справа). Фото: Мария БОЙКО

Депутат Госдумы Олег Иванинский оценил ход капремонта здания колледжа электроники и вычислительной техники в Заельцовском районе.

Здесь завершен основной этап внутренних работ: обновлены холл, крыльцо и входная группа, лестничные клетки, а также санитарные блоки и раздевалки. Сейчас ремонтируют подвальные помещения и медкабинет, приступают к ремонту фасада.

Фото: Мария БОЙКО

- К сентябрю студенты должны вернуться в обновленные аудитории и учебно-производственные мастерские. Я уверен, что это положительно скажется на качестве подготовки кадров. Речь идет не только о получении знаний - в рамках реализации народной программы «Единой России» в колледже будут созданы возможности для занятий физкультурой и спортом, а также обеспечено надлежащее медицинское сопровождение, - подчеркнул Олег Иванинский.