В ЛДС «Бердск» заменили 40% светильников над ледовой площадкой

Освещение ледовой площадки заметно улучшилось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ледовом дворце спорта «Бердск» частично обновили осветительное оборудование. Монтаж новых светодиодных светильников провели в рамках государственной программы Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДС «Бердск».

Работы затронули 40% от всего объема плановой замены приборов над хоккейной коробкой. Финансирование на модернизацию выделили по постановлению городской администрации. Деньги направили именно на эту часть проекта.

После установки новых светильников освещение ледовой площадки заметно улучшилось. Это положительно сказалось на качестве услуг как для обычных посетителей, так и для спортсменов с болельщиками. Сотрудники дворца справились с задачей оперативно.

При этом из-за высокой загруженности объекта часть работ пришлось выполнять во внерабочее время. Полностью завершить замену всего оборудования над ареной планируют в 2027 году.

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