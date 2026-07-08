Новосибирский метрополитен получил 1220 благодарностей от пассажиров

За 2025 год пассажиры новосибирской подземки направили в адрес транспортного предприятия более 1,2 тысячи благодарностей. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен».
Люди благодарили сотрудников за профессиональную работу, внимательное отношение, а также за помощь в возврате утерянных вещей и предметов, которые падали на пути. Кроме того, пассажиры отмечали случаи, когда работники метро оперативно оказывали скорую помощь.
Только за пять месяцев этого года в предприятие поступило уже 450 таких обращений. В метрополитене отмечают, что налаженная система позволяет быстро реагировать на все поступающие сигналы от горожан.
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