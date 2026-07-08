Массовые задержки рейсов произошли в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс DP 312 должен был вылететь в 4:10, но его перенесли на 11:45. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 8 июля зафиксированы массовые задержки авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Наибольшие сдвиги в расписании коснулись рейсов по направлению Новосибирск – Сочи. Рейс DP 312 должен был вылететь в 4:10, но его перенесли на 11:45. Аналогичная ситуация с рейсами SU 6642 и FV 6642: вместо 6:45 они отправятся в 21:50.

Задержаны и другие утренние рейсы. Самолет в Москву (Шереметьево) под номером DP 6526 вместо 8:15 вылетит в 11:40. Обратные рейсы из Сочи также сдвинуты: DP 311 перенесли с 3:20 на 13:21, а FV 6641 – с 5:30 на 20:17.

Несколько рейсов следуют из Санкт-Петербурга в Новосибирск с задержкой. Рейсы FV 6541 и SU 6541 прибудут не в 6:10, а в 8:50. Рейс из Москвы DP 6525, ожидавшийся в 7:35, приземлится в 10:26.

Рейсы из Иркутска (S7 5228), Читы (S7 5224), Антальи (ZF 448) и Благовещенска (S7 5210) перенесены на срок от 25 минут до нескольких часов. В частности, рейс из Мирного S7 5242 задерживается с 12:15 до 14:25, а из Иркутска S7 5234 – с 17:25 до 20:00. Вечерний рейс из Краснодара S7 5116 сдвинут с 22:10 на 23:50.

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