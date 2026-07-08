Водитель электровелосипеда погиб в ДТП с автомобилем в Новосибирске

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Центральном районе Новосибирска 7 июля в 22:18 произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и электровелосипеда на технологической дороге четвертого моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель 1991 года рождения за рулем Nissan Note двигался по технологической дороге со стороны улицы Ипподромская. В пути следования его автомобиль столкнулся с электровелосипедом, которым управлял мужчина 2004 года рождения.

От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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