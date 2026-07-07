Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенников с возвратом за отопление

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
Новосибирцев и других жителей страны предупредили о мошенниках, которые выдают себя за управляющие компании. Злоумышленники рассылают смс и сообщения в мессенджерах от имени УК. В них говорится о возврате переплаты за отопление, указана сумма и ссылка, по которой нужно перейти для получения денег.Переходить по ней опасно: так мошенники получают доступ к банковским данным жителей. Об этом сообщили в МВД России.
Специалисты отметили, что настоящие организации никогда не оформляют возвраты через сторонние сайты и не просят вводить личную информацию.
- Любую информацию о перерасчетах, компенсациях и начислениях нужно проверять только через «Госуслуги Дом», - добавили в ведомстве.
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