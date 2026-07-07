Двое мужчин отравились газом в погребе в Кемерове

Двое сибиряков попали в реанимацию после того, как спустились в погреб. Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове двое мужчин спустились в погреб за соленьями и потеряли сознание. Они надышались ядовитыми газами без цвета и запаха. Спасатели МЧС достали пострадавших уже без сознания. Врачи диагностировали критические нарушения жизненных функций. Об этом пишет «Сiбдепо».

Бригада реаниматологов под руководством Вадима Куртукова и медсестер Анны Ерышевой и Татьяны Савельевой немедленно восстановила дыхание пострадавшим. Мужчин подключили к аппарату ИВЛ и провели интенсивную терапию. Состояние удалось стабилизировать. Через несколько дней сибиряков выписали домой.

Специалисты напоминают: скоро сезон заготовок. Погреб нужно заранее проветривать, открыв люк на несколько часов. Токсичные газы не имеют запаха, поэтому нельзя полагаться на интуицию. Перед спуском стоит проверить тягу с помощью зажженной свечи или спички. Если огонь гаснет, спускаться опасно.

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