Юрист Русяев: «Блиновская может тратить до 11,8 тысячи рублей в колонии»

Елена Блиновская вправе тратить 11,8 тысячи рублей в месяц в колонии. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Юрист Илья Русяев рассказал, сколько денег может тратить Елена Блиновская в колонии Владимирской области. По словам специалиста, осужденная имеет право расходовать с лицевого счета до 11,8 тысячи рублей в месяц. Лимит действует на обычных условиях отбывания наказания. Если Блиновская будет хорошо себя вести и трудиться, ее могут перевести на облегченные условия. Тогда ограничение по сумме трат снимут. Об этом пишет NEWS.ru.

Наличные в колонии не используют. Все расчеты идут через безналичный счет. Осужденные могут покупать продукты и предметы первой необходимости в магазине учреждения, подав заявление.

Деньги на счет поступают из трех источников. Первый – зарплата, которую Блиновская получает на швейном производстве. Там она зарабатывает около 6,7 тысячи рублей в месяц. Второй – пенсии и социальные пособия. Третий – переводы от родственников или других людей. При этом заработок, пенсии и пособия можно тратить без ограничения. А вот переводы извне ограничены — размер зависит от режима и условий содержания.

- Неистраченный остаток переходит на следующий месяц, но накопить лимит наперед нельзя, он привязан к календарю, - добавил эксперт.

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