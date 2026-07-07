Инвалид из Кемерова заявил об избиении в пансионате

В Кемерове разразился скандал вокруг пансионата для пожилых. Фото: Алексей ФОКИН.

В Кемерове разгорелся скандал вокруг частного пансионата для пожилых «Аврора» в Заводском районе. Один из постояльцев, инвалид первой группы, рассказал, что его и других пациентов избивают палками, унижают и заставляют работать. Свое обращение он записал на аудио. На записи слышно, как сотрудница грубо заставляет пациента убирать в палате. Об этом пишет «Сiбдепо».

Родственники постояльцев оставляют в интернете отзывы, в которых жалуются на ужасную антисанитарию, отвратительный запах, насильственное бритье головы наголо. Говорят, что стариков месяцами не моют и не выводят на прогулку. В одном из отзывов сообщается, что тяжелобольного мужчину вывезли на улицу и бросили, после чего его забрала полиция.

Само здание пансионата находится в плачевном состоянии: грязные окна, поломанная мебель, комнаты разделены фанерными перегородками.

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