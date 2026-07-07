За неделю в Новосибирске проинструктировали 1736 отдыхающих у воды

В Новосибирске спасатели проводят рейды по стихийным местам отдыха. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июня по 5 июля спасатели в Новосибирске участвовали во всероссийской акции «Вода — безопасная территория». За это время они провели 98 рейдов вдоль берегов, поговорили с 1736 отдыхающими и выдали 756 памяток с правилами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Также на прошлой неделе спасатели спасли двух молодых людей, которые тонули на Бугринской косе. Парни поплыли от косы к острову, а на обратном пути один из них начал уходить под воду. Сотрудники аварийно-спасательной службы заметили опасность, бросили круг и подняли обоих на борт.

Специалисты напоминают: нельзя купаться в состоянии опьянения, заплывать за буйки и переоценивать свои силы. Патрулирование городских пляжей и стихийных мест отдыха усилят до конца купального сезона.

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