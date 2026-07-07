Более 150 человек потерялись в Новосибирской области в июне

154 заявки на поиск пропавших получили новосибирские волонтеры в июне. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги работы в Новосибирской области за июнь 2026 года. За месяц волонтеры получили 154 заявки на поиск пропавших людей. Большую часть удалось найти живыми – 113 человек. Волонтеры распространяли ориентировки, проверяли свидетельства и работали на местности.

К сожалению, троих пропавших нашли погибшими. Девять заявок не подтвердились – оказалось, что люди не пропадали. В двух случаях удалось установить личности тех, кого искали. Еще в 15 случаях волонтеры помогли найти родных пропавших.

На данный момент 12 человек остаются ненайденными. Их поиски продолжаются: отряд обновляет ориентировки, собирает и отрабатывает свидетельства.

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