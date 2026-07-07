Трамвай «Богатырь-М» выйдет на маршруты Новосибирска в ноябре

Новосибирск протестирует трамвай «Богатырь-М» в ноябре. Фото: ПК Транспортные системы

В ноябре 2026 года в Новосибирске начнут тестировать новый трамвай «Богатырь-М». Это двухсекционная модель 71-923М. Соглашение об испытаниях подписали мэрия города и компания «ПК Транспортные системы». Документ скрепили подписями первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев и гендиректор Андрей Юхненко. Об этом в своем канале в МАКС написал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По оценкам властей, в ближайшие годы городу требуется не менее 62 новых трамвайных вагонов. Если расширять сеть, то понадобится еще 107 трамваев большой вместимости. «Богатырь-М» подходит под эти задачи. Он может перевозить до 222 пассажиров, из них 35 сидячих мест. У трамвая низкопольная поворотная тележка, система накопления энергии и удобная кабина водителя.

Во время тестов специалисты оценят, как вагон работает зимой, насколько он вместительный и энергоэффективный. По итогам испытаний примут решение – закупать такие трамваи для города или нет.

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