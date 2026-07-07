400 деревьев и кустарников высадили в Калининском районе Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Новосибирска высадили 400 деревьев и кустарников: ель, береза, рябина, черемуха краснолистная и сирень. До конца сентября планируют посадить еще около 250 саженцев. Об этом сообщил глава администрации района Герман Шатула на аппаратном совещании мэра.

300 деревьев и кустарников появились на улицах Тайгинской и Новоуральской. Остальная часть растений украсила улицы Александра Невского, Макаренко и Курчатова.

В 2025 году в районе также было высажено более 400 деревьев. Среди них – липа мелколистная, яблоня, ель сибирская, береза и клен Гиннала. Они растут на улицах Богдана Хмельницкого, Народной, Мясниковой, Михаила Немыткина, Краузе, Амосова, Новая Заря и Красном проспекте.

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