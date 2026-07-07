В Новосибирске почти 1,5 тысячи выпускников получили золотые и серебряные медали

Мэр Новосибирска поздравил медалистов с окончанием школы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В этом году школы Новосибирска выпустили 1483 медалиста. 842 выпускника получили золотые медали первой степени, а 641 – серебряные второй степени. Торжественный прием в честь отличников провел мэр города Максим Кудрявцев. Он отметил, что число медалистов по сравнению с прошлым годом выросло на 200 человек. Об этом сообщили в мэрии.

Успехи ребят на экзаменах также оказались впечатляющими. Сто новосибирских школьников сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов, причем восемь человек получили такой результат сразу по двум предметам. В общей сложности ученики завоевали 108 стобалльных оценок. Чаще всего высший балл выпускники получали по профильной математике, литературе и русскому языку.

Лидером по количеству стобалльников стал СУНЦ НГУ, где максимальные результаты показали 30 учеников. Также среди лидеров – образовательный центр «Горностай» и гимназия № 3.

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