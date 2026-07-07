В Новосибирске после взрыва газа ввели особый режим для дома на улице Народной

Режим повышенной готовности ввели на улице Народной в Новосибирске. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за взрыва бытового газа и пожара в многоквартирном доме № 57 на улице Народной. Мэрия города приняла это решение, чтобы не допустить новых происшествий и оперативно восстановить здание. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.

Специалисты департамента энергетики и ЖКХ проведут проверку пострадавшего дома. Жильцам предоставят временные квартиры из маневренного фонда. Также городские власти рассмотрят возможность оказания социальной помощи пострадавшим семьям.

Управляющая компания закроет доступ к опасным участкам дома и при необходимости отключит его от коммунальных сетей. Затем организация должна заказать проект ремонта здания и подать заявку на получение городской субсидии, которая покроет расходы на восстановление общего имущества. Администрация района будет следить за ходом ремонта до его полного завершения.

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