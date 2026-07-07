Новосибирская область стала лидером по репродуктивной диспансеризации мужчин

Новосибирская область оказалась в лидерах по репродуктивной диспансеризации мужчин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область вошла в число лидеров по диспансеризации мужского репродуктивного здоровья в стране. За последние полгода такое обследование прошли на 10 тысяч больше мужчин, чем женщин. Об этом рассказали представители областного Министерства здравоохранения.

Врачи отмечают, что главная задача проверок – вовремя найти и вылечить заболевания, которые могут помешать завести детей в будущем.

Также в регионе продолжают развивать систему помощи матерям и новорожденным. По национальному проекту «Семья» местные перинатальные центры получают новое современное оборудование. Например, для городского центра в прошлом году закупили технику на сумму более 370 миллионов рублей. Следующее крупное обновление запланировано на 2027 год.

Сейчас крупнейший в области перинатальный центр принимает около пяти тысяч родов ежегодно. Сюда привозят пациенток со сложными патологиями из разных регионов страны. Благодаря современному оборудованию и работе врачей показатель младенческой смертности в центре удалось снизить до 1,7 промилле.

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