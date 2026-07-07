Подъемники на мосту на Красном проспекте в Новосибирске заработают с 15 июля

В Новосибирске на Красном проспекте запустят два подъемника для маломобильных граждан. Фото: канал Максима Кудрявцева в МАКС

С 15 июля в Новосибирске на пешеходном мосту через Красный проспект начнут работать новые подъемники для маломобильных граждан. Специалисты смонтировали две наклонные платформы на лестничных сходах около остановки «Колыванская». Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр Максим Кудрявцев.

Устройства изготовили в России. Они предназначены для использования на улице и могут исправно работать даже во время сильных морозов до минус 40 градусов. Перед запуском специалисты полностью протестировали и настроили оборудование.

Воспользоваться подъемниками жители города смогут каждый день с 8:00 до 20:00. Во время движения маломобильных граждан на платформе будет сопровождать дежурный оператор.

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