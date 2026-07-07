437 аварийных домов собираются снести в Новосибирске

Более 400 домов в Новосибирске признали аварийными и подлежащими сносу. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске 437 многоквартирных домов признали аварийными и собираются снести. Для расселения жителей используют все доступные инструменты: муниципальные, региональные и федеральные программы, а также механизм комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

В этом году за счет городского бюджета уже расселили 12 домов. Еще 25 домов находятся в процессе расселения. Среди них пять домов на улице Малыгина – эту территорию власти называют одной из самых проблемных.

Также в рамках региональной программы расселят 11 домов, в отношении которых ввели режим повышенной готовности. На эти цели из бюджетов всех уровней выделили 833 млн рублей, из них около 300 млн – средства федерального Фонда развития территорий. Завершить расселение этих домов должны до конца 2027 года.

- Всего с учетом вышеуказанных программ в Новосибирске с начала года расселена 151 семья. Уже подготовили и подали заявку в правительство региона на 2027 год, в нее включен еще 51 аварийный дом, - добавил Максим Кудрявцев.

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