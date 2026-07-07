В Новосибирске недовольный пациент вызвал полицию

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

За последние 2 дня бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пять раз выезжали в медицинские учреждения Новосибирской области для оказания помощи медперсоналу.

4 июля в 11.52 на пульт централизованного наблюдения Агентства Безопасности сигнал тревоги поступил из приемного покоя хирургического отделения одной из новосибирских клиник. Обратившийся за помощью пьяный мужчина посчитал, что врачи плохо обработали ему рану, и для дальнейшего разбирательства вызвал в больницу сотрудников полиции. В итоге бойцы ГБР и правоохранители выступили в роли экспертов и совместными усилиями убедили возмутителя спокойствия в том, что помощь ему была оказана вполне профессионально.

Следующая тревога из медучреждения поступила в дежурную часть Агентства Безопасности в тот же день в 14.29. На этот раз группа быстрого реагирования выезжала в неврологическое отделение городской больницы, где находящийся на стационарном лечении мужчина убегал от врачей и не давал им обследовать себя. Бойцы ГБР помогли поймать и передать неадекватного пациента бригаде скорой психиатрической помощи.

4 июля в 22.06 ГБР-77 ГВАРДИИ была вызвана местным охранником в приемный покой горбольницы. Сидевшие длительное время в очереди мужчина и женщина решили, что врачи работают излишне неторопливо, и стали высказывать свое недовольство этим в неприемлемой форме. «Гвардейцы» провели с нарушителями беседу, но, поскольку действия на них она не возымела, вывели их на улицу.

5 июля в 1.19 ГБР-73 Агентства Безопасности выехала по сигналу тревоги в приемный покой больницы Ленинского района. «Гвардейцы» в медучреждении потребовались из-за пьяного посетителя, который мешал персоналу работать.

Бойцы ГБР вывели хулигана на улицу и проконтролировали, чтобы тот отправился домой.

Вчера, 6 июля, в 22.48 бойцы ГБР помогли урегулировать конфликт, который возник между медиками и пациентом в приемном покое Коченевской ЦРБ.