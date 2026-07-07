В Новосибирской области цены на новостройки выросли на 87,8% за 4,5 года

В Новосибирской области доля доступных новостроек сократилась в 26 раз. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Рынок новостроек в Новосибирской области сильно изменился за последние годы. За 4,5 года средняя цена квадратного метра строящегося жилья выросла на 87,8%. Если раньше большинство квартир продавалось по цене до 100 тысяч рублей за «квадрат», то теперь этот сегмент сократился в 26 раз. Основные продажи ушли в диапазон 150-175 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом в своем канале в МАКС рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.

Квартиры бизнес-класса стали покупать в три раза чаще, чем раньше, а их цена поднялась на 50%. Самые дорогие варианты – премиум-класс от 250 тысяч рублей за «квадрат». Апартаменты в центре города стоят от 200 тысяч без отделки.

С марта 2025 года цены на новостройки практически перестали расти. Эксперт отмечает: покупка строящегося жилья сейчас имеет смысл только при получении льготной ипотеки. Рост в 4,98% к январю – маю 2025 года объясняется подорожанием во второй половине 2025 года. На вторичном рынке цены росли медленнее, но с учетом аренды доходность оказалась на сопоставимом уровне с новостройками.

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