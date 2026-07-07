В Новосибирске женщина на легковушке сбила дорожного рабочего

В Новосибирске ночью на перекрестке сбили рабочего. Фото: Гострудинспекция по Новосибирской области

В Новосибирске на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко произошло ДТП. Там сбили дорожного рабочего. Об этом сообщили в Гострудинспекции Новосибирской области.

Все произошло 30 июня. Тогда дорожные рабочие ремонтировали асфальт. Около часа ночи женщина на легковом автомобиле сбила одного из рабочих, который стоял за самоходной фрезой. Пострадавший получил тяжелые травмы, его увезли в больницу.

Руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов сообщил, что создана комиссия для расследования несчастного случая. Специалисты выясняют обстоятельства и причины происшествия. Если найдут нарушения трудового законодательства, виновных привлекут к административной ответственности. Материалы расследования также направят в следственные органы для принятия решения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX