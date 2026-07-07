«Россети Новосибирск» ускорили утверждение инвестпроекта на 74% в федпроекте

Фото: Пресс-служба «Россети Новосибирск»

В начале года компания стала участником федерального проекта «Производительность труда», в рамках которого оптимизировала процесс утверждения бизнес-планов инвестиционных проектов – процедуры, подтверждающей целесообразность строительства энергообъекта.

Директор по инвестициям «Россети Новосибирск» Алексей Гвоздев отметил:

- Результаты пилотного проекта подтвердили, что даже в сложном регламентированном процессе утверждения инвестпроектов есть огромный потенциал для повышения эффективности. Мы не просто ускорили согласование – мы создали прозрачную систему, где каждый шаг стандартизирован, а данные достоверны. Теперь наша задача – тиражировать этот опыт на все этапы управления инвестдеятельностью. Каждый сэкономленный день приближает нас к моменту, когда новые мощности начнут давать энергию экономике региона.

Фото: Пресс-служба «Россети Новосибирск»

За полгода компании удалось на 74% ускорить процесс утверждения бизнес-плана инвестпроекта и на 78% сократить трудозатраты на его корректировку. Энергетики внедрили чек-листы, обеспечив сбор качественных данных от филиалов. Создали единую базу типовых проектов, что позволило значительно сократить время на заполнение документов. Единый формат бизнес-плана автоматизировал сбор данных из разных таблиц.

- Все больше системообразующих предприятий подключаются к нацпроекту, и если смотреть на эффект – то мы видим, что даже в офисных процессах внедрение бережливых технологий дает до 70% роста производительности. Пользуясь кейсами предприятий, мы планируем масштабировать этот опыт и в наших процессах, в частности, при разработке инвестиционных программ и инвестпроектов, – сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.