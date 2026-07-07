В Новосибирской области за полгода выловили почти 5 тысяч тонн рыбы

Основной улов пришелся на озера Чаны, Сартлан и Убинское. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года организации в Новосибирской области добыли более 4,9 тысячи тонн рыбы. Это на 31,8 тонны больше, чем за тот же период 2025 года. Основу улова составили сазан, карась и окунь. Большую часть рыбы – около 2,6 тысячи тонн – выловили на озере Чаны, одном из крупнейших в Западной Сибири. Остальное добыли на других водоемах, включая озера Сартлан и Убинское. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Кроме того, в регионе увеличились объемы зарыбления. За полгода в водоемы выпустили 80,4 миллиона мальков – на 6 миллионов больше, чем годом ранее. Самым популярным видом для разведения стала пелядь (77 миллионов штук). Также запускали сазана, карпа, белого амура, толстолобика, стерлядь и щуку.

На поддержку рыбохозяйственной отрасли из бюджета направили 13,2 миллиона рублей. Всего на 2026 год запланировано 23 миллиона рублей госпомощи.

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