В Бурятии подполковник МВД получил 3,5 года условно за превышение полномочий

Подполковник запретил подчиненным штрафовать знакомого бизнесмена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии вступил в силу приговор бывшему заместителю начальника Улан-Удэнского линейного отдела МВД на транспорте. Подполковника Андрея Добрынина осудили за превышение должностных полномочий и незаконное хранение боеприпасов. Об этом пишет «Номер один».

Весной 2025 года подчиненные Добрынина приехали в пункт приема металлолома «Вектор» в рамках операции «Металл». Они нашли нарушения и начали составлять протокол на владельца фирмы. Бизнесмен, давний знакомый подполковника, позвонил ему и попросил помощи.

Добрынин позвонил оперативникам и посоветовал им «не заниматься ерундой». Те уехали и в рапорте указали, что нарушений не выявлено.

При обыске в доме у офицера нашли 10 патронов к АКМ-74.

В суде Добрынин вину не признал. Сначала сказал, что нашел патроны на речке в 2015 году, потом заявил, что оговорил себя из-за угроз сотрудников ФСБ.

Судья учел смягчающие обстоятельства: награды, грамоты, благодарности и положительные характеристики. По совокупности преступлений подполковник получил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно и лишение права занимать должности на госслужбе на 2 года. Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений.

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