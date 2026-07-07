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НовостиПроисшествия7 июля 2026 10:08

В Бурятии подполковник МВД получил 3,5 года условно за превышение полномочий

Подполковник запретил подчиненным штрафовать знакомого бизнесмена
Екатерина ХАЛИМОВА
Подполковник запретил подчиненным штрафовать знакомого бизнесмена

Подполковник запретил подчиненным штрафовать знакомого бизнесмена

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии вступил в силу приговор бывшему заместителю начальника Улан-Удэнского линейного отдела МВД на транспорте. Подполковника Андрея Добрынина осудили за превышение должностных полномочий и незаконное хранение боеприпасов. Об этом пишет «Номер один».

Весной 2025 года подчиненные Добрынина приехали в пункт приема металлолома «Вектор» в рамках операции «Металл». Они нашли нарушения и начали составлять протокол на владельца фирмы. Бизнесмен, давний знакомый подполковника, позвонил ему и попросил помощи.

Добрынин позвонил оперативникам и посоветовал им «не заниматься ерундой». Те уехали и в рапорте указали, что нарушений не выявлено.

При обыске в доме у офицера нашли 10 патронов к АКМ-74.

В суде Добрынин вину не признал. Сначала сказал, что нашел патроны на речке в 2015 году, потом заявил, что оговорил себя из-за угроз сотрудников ФСБ.

Судья учел смягчающие обстоятельства: награды, грамоты, благодарности и положительные характеристики. По совокупности преступлений подполковник получил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно и лишение права занимать должности на госслужбе на 2 года. Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений.

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