Новосибирский мастер воссоздает купальные костюмы XVIII века

Сегодня в Новосибирске энтузиасты устраивают дни отдыха с пикниками, характерными для той эпохи. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске мастер по историческим костюмам Мария Лукьянова воссоздает купальные наряды XVIII–XIX веков для тематических мероприятий. Как ей удается сшить купальники, которые были в моде двести лет назад, она рассказала в интервью «ОТС-Горсайт».

По словам мастера, женские купальные костюмы той эпохи состояли из панталон и платьев-рубашек, мужские – из полосатых комбинезонов. Все шьется по гравюрам и картинам того времени.

– Естественно, в таком виде не пойдешь на обычный городской пляж. Эти костюмы предназначены для специализированных мероприятий, – поделилась мастер.

Современные купальники часто состоят из синтетических материалов. Для своей работы Мария Лукьянова использует натуральные ткани – шерсть и хлопок. Для мужчин шьет трикотажные комбинезоны в рубчик: ткань хорошо держит форму и не растягивается при намокании.

Однако два столетия назад носить купальники было не всегда обязательно: мужчины и женщины могли купаться нагишом, однако только на отдельных пляжах или в специальных закрытых купальнях.

Сегодня в Новосибирске энтузиасты устраивают полноценные дни отдыха с пикниками, чаепитиями и заплывами, сопровождая их играми, характерными для той эпохи. Особый шарм добавляют детали быта: фарфор, подсвечники и столовые приборы по этикету XIX века.

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