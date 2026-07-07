Уролог Лордкипанидзе предупредил о вреде телефона в кармане брюк для мужчин

Смартфон излучает электромагнитные волны, которые ухудшают подвижность сперматозоидов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Привычка мужчин носить мобильный телефон в кармане брюк может негативно сказаться на репродуктивном здоровье. Об этом «Абзац» предупредил уролог Борис Лордкипанидзе.

Врач объяснил, что смартфон служит источником электромагнитного излучения. Чем дешевле телефон, тем оно мощнее. Но даже у дорогих моделей излучение достаточно сильное.

— Электромагнитное излучение безусловно вредно. Смартфон чаще всего оказывается в кармане брюк в летний период, влияя на подвижность сперматозоидов, не говоря уже о повреждающем действии в отношении генетической структуры, — уточнил эксперт.

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