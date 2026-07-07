В Новосибирской области за полгода зарегистрировали 4,7 тысячи такси

Почти 14 тысяч заявлений на такси обработали в Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за первое полугодие 2026 года в упрощенном порядке зарегистрировали 4 777 автомобилей такси. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Всего с начала года обработали почти 14 тысяч заявлений, связанных с работой легкового такси. Благодаря федеральному проекту «Государство для людей» 1 568 перевозчиков получили разрешения на перевозку пассажиров и багажа.

Сейчас в региональные реестры внесены данные о 7 247 перевозчиках и 27 тысячах машин, которые используют для услуг такси. Проект сделал процедуру быстрее и удобнее: срок выдачи разрешения сократился с 10 до 3 рабочих дней. Количество отказов уменьшилось, а сама схема оформления стала проще и понятнее.

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