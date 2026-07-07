Новосибирская область стала одним из центров киберспорта России

В регионе работает бесплатная госсекция, сборная входит в число сильнейших в стране Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область превратилась в один из центров развития компьютерного спорта в России. В регионе работает государственное отделение киберспорта, сборная выигрывает международные турниры, а количество участников растет с каждым годом. Об этом пишет Om1 Новосибирск.

В 2022 году в регионе открыли отделение компьютерного спорта на базе спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Это была экспериментальная площадка, которая стала системной.

— Спортсмены занимаются по утвержденным федеральным стандартам, с квалифицированными тренерами и обязательной общей физической подготовкой. Сборная Новосибирской области в дисциплине «тактический трехмерный бой» входит в число сильнейших команд России, выигрывает на международных турнирах, — рассказал министр спорта Сергей Ахапов.

Министр цифрового развития Сергей Цукарь добавил, что киберспорт имеет мощный профориентационный потенциал. Только за прошедший учебный год свои таланты показали полторы тысячи школьников и студентов.

Лига «Квазар» за сезон 2025/26 собрала 6500 спортсменов из 34 городов России и выплатила больше 2 миллионов рублей призовых.

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