Воспитанник ФК «Сибири» Иван Шмаков перешел в ярославский «Шинник»

24-летний футболист провел в родном клубе два сезона и продолжит карьеру в Первой лиге Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воспитанник новосибирской «Сибири» Иван Шмаков покидает родной клуб. 24-летний полузащитник подписал контракт с ярославским «Шинником». Об этом сообщает ФК «Сибирь».

Шмаков провел в «Сибири» два сезона. В клубе отметили его самоотдачу и безупречный профессионализм.

— Благодарим Ивана за два отличных сезона в родном клубе. Желаем успехов на новом этапе карьеры, уверенности в своих силах, новых достижений и ярких побед, — говорится в сообщении клуба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX