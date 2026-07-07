В Новосибирске на площади Гарина-Михайловского уложили 200 «квадратов» асфальта

Ранее там демонтировали торговые павильоны и установили новые остановки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на площади Гарина-Михайловского обновили покрытие. На месте, где раньше стояли незаконные торговые павильоны, уложили 200 квадратных метров нового асфальта. Об этом написал мэр Максим Кудрявцев.

Работы выполнил подрядчик. Также на привокзальной территории ранее установили четыре новых остановочных павильона.

Поставлена задача подготовить концепцию благоустройства этого общественного пространства. С учетом технических ограничений и расположения коммуникаций возле транспортного узла.

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