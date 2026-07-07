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НовостиОбщество7 июля 2026 9:35

В Новосибирске спасатели увели с проезжей части неадекватного мужчину

Десятки машин объезжали человека, который выходил на проезжую часть
Екатерина ХАЛИМОВА
Десятки машин объезжали человека, который выходил на проезжую часть

Десятки машин объезжали человека, который выходил на проезжую часть

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске спасатели заметили мужчину, который вел себя неадекватно на Старом шоссе. Он выходил на проезжую часть и подвергал свою жизнь опасности. Десятки водителей проехали мимо, не остановившись. Об этом сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.

Экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы следовал на заявку. На Старом шоссе они увидели мужчину, который выходил на дорогу, демонстрировал странное поведение. Спасатели немедленно остановились, увели его с проезжей части и передали полиции.

Спасатели обратили внимание на эффект свидетеля. Мимо проехали десятки машин, но никто не остановился.

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