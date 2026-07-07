В Новосибирске спасатели увели с проезжей части неадекватного мужчину

Десятки машин объезжали человека, который выходил на проезжую часть Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске спасатели заметили мужчину, который вел себя неадекватно на Старом шоссе. Он выходил на проезжую часть и подвергал свою жизнь опасности. Десятки водителей проехали мимо, не остановившись. Об этом сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.

Экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы следовал на заявку. На Старом шоссе они увидели мужчину, который выходил на дорогу, демонстрировал странное поведение. Спасатели немедленно остановились, увели его с проезжей части и передали полиции.

Спасатели обратили внимание на эффект свидетеля. Мимо проехали десятки машин, но никто не остановился.

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