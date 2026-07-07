В Новосибирске пресекли продажу контрафактного пива на 2 млн рублей

В Новосибирске предприниматель хранил 27,5 тысячи литров контрафакта. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирске сотрудники УФСБ пресекли незаконную деятельность предпринимателя, который занимался нелегальной торговлей пивом. Мужчина хранил контрафактную продукцию на своем складе на улице Толмачевской. Там нашли и изъяли более 27,5 тысячи литров пива. Стоимость товара превысила 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления УФСБ России.

Продукция не была зарегистрирована в системе ЕГАИС. Кроме того, на ней отсутствовала маркировка «Честный знак». Таким образом предприниматель уклонялся от налогов и продавал пиво в обход закона.

По результатам оперативной работы возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по статье 171.1 УК РФ «Хранение продовольственных товаров без маркировки в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – до 6 лет лишения свободы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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