Житель Сузунского района получил два года колонии за вождение в пьяном виде

Мужчина сел за руль пьяным уже не в первый раз Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сузунском районе Новосибирской области суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы. Мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения. Его автомобиль конфисковали в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

12 декабря 2025 года вечером подсудимый управлял автомобилем Land Rover Range Rover Sport в состоянии опьянения. Его задержали сотрудники полиции.

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В суде мужчина не отрицал свою вину.

Суд назначил наказание: 2 года лишения свободы в колонии общего режима и лишение права управлять транспортными средствами на 3 года.

Автомобиль конфисковали. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX