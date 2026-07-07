Житель Сузунского района получил два года колонии за вождение в пьяном виде

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Сузунском районе Новосибирской области суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы. Мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения. Его автомобиль конфисковали в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
12 декабря 2025 года вечером подсудимый управлял автомобилем Land Rover Range Rover Sport в состоянии опьянения. Его задержали сотрудники полиции.
Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В суде мужчина не отрицал свою вину.
Суд назначил наказание: 2 года лишения свободы в колонии общего режима и лишение права управлять транспортными средствами на 3 года.
Автомобиль конфисковали. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.
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