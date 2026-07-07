В Новосибирске на улице Менделеева водитель сбил женщину на «зебре» и скрылся

Водитель сбил 36-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: ГАИ Новосибирской области.

В Новосибирске 6 июля на улице Менделеева, 10 водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Около 22:40 водитель неустановленного автомобиля двигался по улице 25 лет Октября и сбил 36-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо. После этого виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Пострадавшую женщину госпитализировали. В Госавтоинспекции региона сообщили, что на месте аварии работал наряд ДПС, чтобы установить обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX