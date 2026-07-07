В Новосибирске из-за стеклянных банок загорелся забор

Солнечные лучи сфокусировались на заборе и зажгли картон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске спасатели предупреждают об опасности «эффекта линзы». В ясную погоду обычные стеклянные банки и пластиковые бутылки могут сфокусировать солнечные лучи и вызвать пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

27 июня в частном доме на улице Железняка в Первомайском районе стеклянные банки на заборе сфокусировали солнечные лучи. Они подожгли картон у стены дома. Хозяйка успела потушить огонь до приезда пожарных.

Повреждена оконная рама и обуглены элементы пола. Пострадавших нет.

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