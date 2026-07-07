Лучшую журналистскую работу о развитии ИТ-отрасли определят на «Сибирь.ПРО»

Фото: ПАО «Ростелеком»

До 31 июля 2026 года можно подать заявку на участие в номинации «Цифровая Сибирь», учредителем которой выступает компания «Ростелеком».

Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе:

- Мы живём в эпоху удивительных перемен: ИТ-технологии врываются в наши жизни, меняют ландшафт экономического развития стран, во многом определяют будущее развития не только стран, но и человечества.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома», член жюри конкурса «Сибирь.ПРО»:

- С развитием технологий цифровая повестка переросла узкую техническую направленность и стала интересна широкой аудитории. Вместе с этим растет экспертность журналистов: многие авторы уходят от уже привычных «бытовых» технологий в исследование применения искусственного интеллекта в различных сферах, в том числе и на производстве, все чаще уделяют внимание темам «цифрового фундамента»: развитию облачных технологий, архитектуре сети, устройству дата-центров.

В конкурсе принимают участие работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года. Подробная информация о номинациях и условиях участия опубликована на официальном сайте проекта sibirpro.ru.

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