В Коченевском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на озере

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Коченевском районе Новосибирской области на озере утонул малолетний ребенок. Трагедия случилась 4 июля в поселке Бармашево. Прокуратура взяла расследование на контроль. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Ребенок купался в необорудованном месте. Взрослые за ним не следили. В результате он утонул.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Одновременно прокуратура проверяет органы профилактики и местного самоуправления на соблюдение законодательства о безопасности на водоемах
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru