В Коченевском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на озере

Мальчик купался в неположенном месте без присмотра взрослых Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коченевском районе Новосибирской области на озере утонул малолетний ребенок. Трагедия случилась 4 июля в поселке Бармашево. Прокуратура взяла расследование на контроль. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Ребенок купался в необорудованном месте. Взрослые за ним не следили. В результате он утонул.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Одновременно прокуратура проверяет органы профилактики и местного самоуправления на соблюдение законодательства о безопасности на водоемах

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