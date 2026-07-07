В Новосибирске расселили 12 аварийных домов по муниципальной программе

В настоящее время в процессе расселения находится еще 25 ветхих домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в рамках муниципальной программы расселения аварийного жилья завершено переселение 12 многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Квартиры получили 83 человека. Среди расселенных адресов – дома в 1-м переулке Пархоменко, 3-м переулке Бурденко, на улицах Героев Революции, Дачной, Калинина, Ростовской, Красный Факел, Мира, Ярослава Гашека, Малыгина, Тюменской и в Бердском переулке.

В настоящее время в процессе расселения еще 25 ветхих домов. Работа ведется в рамках муниципальной программы.

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