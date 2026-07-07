В Новосибирске в 2026 году расселят более 30 аварийных домов за счет города

В Новосибирске признаны ветхими и аварийными 437 домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в 2026 году за счет средств городского бюджета планируют расселить более 30 аварийных многоквартирных домов. Об этом на оперативном совещании сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По словам главы города, на сегодня в городе признаны ветхими и аварийными 437 домов. Для расселения используют все доступные инструменты: муниципальные, региональные и федеральные программы, а также механизм КРТ.

В текущем году из запланированных к расселению 30 домов 12 уже расселены. Особое внимание уделят домам на улице Малыгина.

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