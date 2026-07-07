Первым новичком ФК «Сибири» в межсезонье стал защитник Иван Чуриков

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В летнее межсезонье первым новичком футбольной «Сибири» стал 22-летний крайний защитник Иван Чуриков. Он подписал контракт с новосибирским клубом. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Сибирь».
Иван — выпускник Академии ФК «Краснодар». В сезоне-2022/23 он был капитаном чемпионской молодежной команды «быков».
На профессиональном уровне дебютировал во Второй лиге А в составе «Краснодара-2», где провел 26 матчей. Последние два сезона защитник выступал в Первой лиге за саратовский «Сокол»: 63 матча и 2 забитых мяча.
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