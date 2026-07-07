Новосибирская легкоатлетка взяла серебро и бронзу на чемпионате России

Всероссийские соревнования прошли в Челябинске. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

Новосибирская спортсменка Центра высшего спортивного мастерства Анна Фатеева завоевала две медали на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Всероссийские соревнования прошли в Челябинске. Анна Фатеева стала серебряным призером в метании диска с результатом 24,41 метра и бронзовым – в толкании ядра с результатом 8,44 метра. В мэрии поздравили спортсменку и ее тренера Ивана Бабича с высокими результатами и полученными наградами.

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