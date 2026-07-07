В Новосибирске мужчина погиб после удара ножом у жилого дома

Подозреваемого в убийстве задержали, расследование контролирует прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Заельцовском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело об убийстве. По версии следствия, вечером 6 июля 48-летний мужчина смертельно ранил своего оппонента во время конфликта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным следствия, вечером 6 июля возле дома № 45/1 на улице Линейной между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры 48-летний уроженец Омска, как считают следователи, нанес 36-летнему мужчине не менее одного удара ножом в грудь.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой Заельцовского района Новосибирска.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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