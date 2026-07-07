Доцент Щербаченко: «Детям нужно игнорировать неизвестные телефонные звонки»

Ребенок должен сразу прервать разговор и сообщить взрослым. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко рассказал о способах защиты детей от телефонных мошенников. Он отметил, что главный инструмент злоумышленников в общении с несовершеннолетними — это страх наказания. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Эксперт посоветовал родителям заранее объяснить детям распространенные схемы обмана и сформировать четкое правило — не брать трубку с незнакомых номеров. При подозрительном звонке, когда собеседник просит перевести деньги или назвать код из СМС, ребенок должен сразу прервать разговор и сообщить взрослым.

Специалист также рекомендовал установить в семье секретное слово для подтверждения личности при звонках с чужих номеров. Кроме того, он посоветовал настроить двухфакторную аутентификацию в приложениях, поставить антивирус на устройства и ограничить в мессенджерах возможность добавления ребенка в посторонние группы.

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